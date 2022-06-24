Популярный украинский певец Макс Барских, который после начала войны вернулся в Украину и громко заявил о своей проукраинской позиции, продолжает будоражить поклонников в сети. При этом аудитория из рф не устает распыляться на колкости и всячески желает задеть артиста.

Тем не менее, фанатов у Барских намного больше, эпотому они радостно встретили его новый ролик с обращением к ним. В видео Макс рассказал, где пропадает все это время.

«Друзья, всем привет, я так долго не выходил на связь, брал небольшую паузу от соцсетей. Пытался собрать себя по частям и искал новые смыслы, это очень тяжело ощущать на ментальном, физическом уровне этот стресс.

Поэтому пытайтесь хоть иногда брать отдых, паузу и тишину от всего, что может взволновать. Замечайте мелочи, радуйтесь солнцу и хорошего вам дня!» - говорит Барских во время короткого видео.

Мы писали, друг Макса Алан решил снять документальный фильм о войне в Украине. Интересный проект тем, что режиссер попросил украинцев поделится своими фото, видео и историями. И по этим документальным подтверждениям снимет кино под названием "Довга доба".

В подписи к публикации Барских написал: "Поздравляю своего друга @alanbadoev с премьерой первого тизера документальной ленты "Довга доба". Это действительно очень важная и своевременная работа".

Напомним, Ефросинина обратилась к украинцам с важным посланием, видео.

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