Як пише Politeka.net, Світлана Лобода - відома українська співачка, яка багато років жила в рф і витсупала там. Однак родичі зірки жили в Україні під Києвом і зрідка зірка їх відвідувала.

З моменту вторгнення рф на наші землі виконавиця засудила агресію Росії і заявила, що проти захоплення території нашої країни. Також вона особисто їздила в Ірпінь і подивилася на ступінь руйнування рідного міста.

Через деякий час артистка також зустрілася з близькими і показала милий кадр з сестрою, про яку говорить не так часто, щоб зберегти особисте життя подалі від уваги користувачів мережі.

"Моя мила сестричка виросла, дівчинка моя".

Як ми раніше писали, днями Лобода вирішила приїхати в рідну Ірпінь, щоб подивитися, що там створила російська армія. Відео Світлана опублікувала в своєму Instagram.

"Вчора був один з найскладніших днів у моєму житті...Вчора я на власні очі побачила мій рідний Ірпінь і наслідки жахливого вторгнення російських військ в Україну!! Моє рідне місто. Коханий. Земля мого дитинства і теплих спогадів".

Також, Лобода повернулася в рідний Ірпінь, кадри

А ще Politeka писала, що Лобода привела росіян в лють розповіддю про тягарі українців

Також Politeka повідомляла, що Гвоздева з "Танців з зірками" розкритикувала Лободу за мовчання