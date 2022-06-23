Как пишет Politeka.net, Светлана Лобода - известная украинская певица, которая многие годы жила в рф и вытсупала там. Однако родственники звезды жили в Украине под Киевом и изредка звезда их навещала.
С момента вторжения рф на наши земли исполнительница осудила агрессию россии и заявила, что против захвата территории нашей страны. Также она лично ездила в Ирпень и посмотрела на степень разрушения родного города.
Спустя время артистка также встретилась с близкими и показала милый кадр с сестрой, о которой говорит не так часто, чтобы сохранить личную жизнь подальше от внимания пользователей сети.
"Моя милая сестренка выросла, девочка моя".
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Как мы ранее писали, на днях Лобода решила приехать в родную Ирпень, чтобы посмотреть, что там сотворила российская армия. Видео Светлана опубликовала в своем Инстаграм.
"Вчера был один из самых сложных дней в моей жизни…Вчера я собственными глазами увидела мой родной Ирпень и последствия чудовищного вторжения российских войск в Украину!! Мой родной город. Любимый. Земля моего детства и тёплых воспоминаний".
Напомним, Лобода вернулась в родной Ирпень, кадры
А еще Politeka писала, что Лобода привела россиян в ярость рассказом о тяжестях украинцев
Также Politeka сообщала, что Гвоздева из "Танців з зірками" раскритиковала Лободу за молчание