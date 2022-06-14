Як пише Politeka.net, співачка поділилася новим постом в Instagram. Як відомо, незважаючи на роки життя і роботи в Росії після початку війни Лобода відкрито підтримала Україну. Нещодавно вона запустила проект психологічної допомоги для всіх українців, які постраждали в результаті російського вторгнення.

"Кожен українець рахує дні, які з'їдаються війною. Сьогодні 111 день і кожен на своєму фронті, як може і на що вистачає сил, ресурсів, емоцій, любові і злості, веде свою країну до перемоги", - написала Лобода.

Вона розповіла докладніше про роботу свого центру, а також підкреслила, що будь-яка допомога наближає Україну до перемоги.

Втім, росіяни сприйняли позитивний пост співачки вельми агресивно.

"Поверніть гроші за концерт!", "Гроші поверни за квитки. Кельн. Совість май 1 квиток 149 євро", - пишуть ображені екс-фанати зірки.

Втім, українці тут же помітили, що ці гроші пішли на благодійність для нашої країни.

Інші російські коментатори відразу ж зірвалися на образи співачки і України.

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