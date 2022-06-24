Популярна українська співачка і зірка Євробачення Джамала, яка з початку війни відвезла дітей до Туреччини, і тепер активно гастролює по світу на підтримку України, поділилася у своєму мікроблозі в Instagram кадрами з виступу в Амстердамі.

Благодійний марафон Embrace Ukraine в Амстердамі зібрав понад 15 тисяч людей на центральній площі, які прийшли туди з українською символікою та прапорами. Крім Джамали в заході взяли участь і інші українські зірки - Катя Осадча, Андрій Данилко, Тимур Мірошниченко, група "Калуш".

На знімках, які показала Джамала, вона зображена на сцені і в закуліссі марафону, і треба сказати, що зірка сильно привертає увагу своїм незвичайним яскравим вбранням.

У підписі до публікації співачка написала: "Вірю, що разом ми можемо завершити цю війну. Такі вечори як вчорашній не залишають сумнівів. Повністю заповнена Музейна площа, українська символіка по всьому місту, кращі люди поруч. Переповнює вдячність і любов. Дякую за вечір разом".

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