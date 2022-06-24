Известная певица поделилась кадрами с выступления в Амстердаме, где с другими артистами представляла Украину.

Популярная украинская певица и звезда Евровидения Джамала, которая с начала войны отвезла детей в Турцию, и теперь активно гастролирует по миру в поддержку Украины, поделилась в своем микроблоге в Instagram кадрами с выступления в Амстердаме.

Благотворительный марафон Embrace Ukraine в Амстердаме собрал более 15 тысяч человек на центральной площади, которые пришли туда с украинской символикой и флагами. Помимо Джамалы в мероприятии приняли участие и другие украинские звезды – Катя Осадчая, Андрей Данилко, Тимур Мирошниченко, группа "Калуш".

На снимках, которые показала Джамала, она запечатлена на сцене и в закулисье марафона, и надо сказать, что звезда сильно привлекает внимание своим необычным ярким нарядом.

В подписи к публикации певица написала: "Верю, что вместе мы можем завершить эту войну. Такие вечера как вчерашний не оставляют сомнений. Полностью заполнена Музейная площадь, украинская символика по всему городу, лучшие люди рядом. Переполняет благодарность и любовь. Спасибо за вечер вместе".

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