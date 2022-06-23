Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка під час війни запустила соціальний проект з пошуку зниклих людей, поділилася у своєму Instagram кадрами з Амстердама, де проходив благодійний марафон Embrace Ukraine.

Катя Осадча та Тимур Мірошниченко стали ведучими заходу, який зібрав понад 15 тисяч глядачів на головній площі Амстердама. За словами телеведучої, організувати подібний марафон було дуже непросто, але після цього в Нідерландах повірили, що з таким народом Україна точно переможе.

"Про організацію концерту @1plus1_ru і @atlasweekend можуть написати окрему книгу, коли всі навколо говорили, що це неможливо, коли в мерії Амстердама говорили, що такі концерти робляться цілий рік, а не за кілька тижнів, і коли знову і знову говорили ні, зрештою сказали, що тепер вони розуміють, чому ми непереможні, бо ми досягаємо мети і боремося за мету до останнього, кожен на своєму полі бою.

Вся команда - космос, це тільки частина складнощів на шляху до створення того, що ви побачили в ефірі, але все вийшло. Сьогодні в Брюсселі саміт ЄС, де буде прийнято важливе рішення. Але те, з якою відкритою душею і відкритими обіймами до нас приїхала @roberta.metsola Президент Європарламенту, ми віримо, що рішення буде на нашу користь. По-іншому бути не може! Далі більше! Далі перемога!", - написала Катя.

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