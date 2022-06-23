Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая во время войны запустила социальный проект по поиску пропавших людей, поделилась в своем Instagram кадрами из Амстердама, где проходил благотворительный марафон Embrace Ukraine.

Катя Осадчая и Тимур Мирошниченко стали ведущими мероприятия, которое собрало более 15 тысяч зрителей на главной площади Амстердама. По словам телеведущей, организовать подобный марафон было очень непросто, но после этого в Нидерландах поверили, что с таким народом Украина точно победит.

"Об организации концерта @1plus1_ru и @atlasweekend могут написать отдельную книгу, когда все вокруг говорили, что это невозможно, когда в мэрии Амстердама говорили, что такие концерты делаются целый год, а не за несколько недель, и когда снова и снова говорили нет, в конце концов сказали, что теперь они понимают, почему мы непобедимы, потому что мы добиваемся цели и сражаемся за цель до последнего, каждый на своем поле боя.

Вся команда – космос, это только часть сложностей на пути к созданию того, что вы увидели в эфире, но все получилось. Сегодня в Брюсселе саммит ЕС, где будет принято важное решение. Но то, с какой открытой душой и открытыми объятиями к нам приехала @roberta.metsola Президент Европарламента, мы верим, что решение будет в нашу пользу. По-другому быть не может! Дальше больше! Дальше победа!", - написала Катя.

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