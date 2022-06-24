Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова - відома українська танцівниця і переможниця "Танців з зірками". Зірка після початку війни вирушила до Італії, де перебувала довгий час, але нещодавно повернулася назад в Україну. А тепер вийшло нове інтерв'ю на" Зірковому шляху", де Гвоздьова відверто розповіла про чоловіка, який виявився дуже ревнивий.

"Ілона Гвоздьова відверто про ревнощі коханого

Ця зйомка пройшла до 24 лютого, але нам дуже хотілося її показати", - була підписана публікація.

"Він каже," Я тебе вб'ю і все", - процитувала слова чоловіка Гвоздьова.

Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Ревнощі означає недовіру, а без довіри відносини не побудуєш. А така сильна ревнощі з погрозами тхне ще й аб'юзом"," жах який, від нього потрібно бігти без оглядки"," який не впевнений у собі чоловік","Актриса Погорілого театру".

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