Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица и победительница "Танців з зірками". Звезда после начала войны отправилась в Италию, где находилась долгое время, но недавно вернулась обратно в Украину. А теперь вышло новое интервью на "Зірковому шляху", где Гвоздева откровенно рассказала о муже, который оказался очень ревнив.

"Илона Гвоздева откровенно о ревности любимого

Эта съемка прошла до 24 февраля, но нам очень хотелось ее показать", - была подписана публикация.

"Он говорит, "Я тебя убью и все", - процитировала слова мужа Гвоздева.

Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Ревность означает недоверие, а без доверия отношения не построишь. А такая сильная ревность с угрозами попахивает еще и абьюзом", "Ужас какой, от него нужно бежать без оглядки", "Какой не уверенный в себе мужчина", "Актриса погорелого театра".

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