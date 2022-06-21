Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева, которая недавно вернулась в Киев и снова открыла свою танцевальную школу, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка опубликовала новую фотосессию, на которой предстала в обновленной внешности.

Как оказалось, Илона посетила салон красоты и обновила свою прическу. На снимках звезда позирует в танцевальном зале. Перед камерой она появилась в узких черных лосинах и темной маечке с кружевом. Ее волосы здесь в новом цвете и укороченные, что ей весьма идет.

В подписи к публикации Гвоздева написала: "Говорят, прическа меняет выражение лица. Пусть хоть на мгновение каждая украинская женщина с помощью наших непревзойденных мастеров почувствует себя женственнее и еще больше будет вдохновлять наших мужчин бороться за нашу победу. Спасибо за ощущение, спасибо, что не теряете веры и надежды и каждого клиента встречаете улыбкой и заботой, сейчас это так важно! Работать, помогать и беспокоиться. Кстати, как вам мой цвет волос?".

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