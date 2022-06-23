Знаменитий шеф-кухар і ведучий «МайстерШеф» опублікував новий пост в своєму Instagram. У ньому Ектор вирішив нагадати українцям про те, якою самотньою може себе почувати людина під час хвороби.

"Добре, коли є хтось поруч. А якщо ні? Нещодавно я зустрів знайомого, він був на милицях. Напередодні війни він потрапив в аварію. Не міг ходити, втратив дохід. 24 лютого в його палату прибуло багато нових людей. Рідні та друзі поїхали з міста. Він був один. Навколо вибухів, в госпіталь прибувають нові і нові поранені, а він залишається один на один зі своїми проблемами. Мені боляче тому, що я тоді не зміг бути поруч", - зізнався Хіменес-Браво.

Він зазначив, що зараз таких людей в лікарнях дуже багато: військові, пенсіонери, просто цивільні. Їхніх близьких немає поруч, а з роботою через війну виникли проблеми.

Ектор вирішив запустити акцію #подаруйпосішкувлікарні. Ведучий запропонував кожному українцю приготувати будь-яку страву або купити фруктів і віднести їх до найближчої лікарні. Якщо людина сама не знайде пацієнта, їжу можна передати медсестрі або лікаря з проханням віддати її тому, кому це необхідно.

Всіх, хто візьме участь в акції, Хіменес-Браво пообіцяв запросити на свій обід в Києві після перемоги України.

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