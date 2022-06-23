Знаменитый шеф-повар и ведущий «МастерШеф» опубликовал новый пост в своем Инстаграм. В нем Эктор решил напомнить украинцам о том, каким одиноким может себя чувствовать человек во время болезни.

«Хорошо, когда есть кто-то рядом. А если нет? Недавно я встретил знакомого, он был на костылях. В канун войны он попал в аварию. Не мог ходить, потерял доход. 24 февраля в его палату прибыло много новых людей. Родные и друзья уехали с города. Он был один. Вокруг взрывов, в госпиталь прибывают новые и новые раненые, а он остается один на один со своими проблемами. Мне больно от того, что я тогда не смог быть рядом», - признался Хименес-Браво.

Он отметил, что сейчас таких людей в больницах очень много: военные, пенсионеры, просто гражданские. Их близких нет рядом, а с работой из-за войны возникли проблемы.

Эктор решил запустить акцию #подаруйпосішкувлікарні. Ведущий предложил каждому украинцу приготовить любое блюдо или купить фруктов и отнести их в ближайшую больницу. Если человек сам не найдет пациента, еду можно передать медсестре или врачу с просьбой отдать ее тому, кому это необходимо.

Всех, кто примет участие в акции, Хименес-Браво пообещал пригласить на свой обед в Киеве после победы Украины.

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