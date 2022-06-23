Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса и победительница "Танців з зірками". А после этого знаменитость пробовала себя в качестве главной героини проекта "Холостячка". Победил в шоу Александр Эллерт и пара долгое время была вместе, но не смогла сохранить отношения. А в прошлом году Мишина была судьей проекта "Україна має талант". Не забывает Ксения и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз актриса рассказала о мейкапе.

"Помните, я говорила,. что в обычной жизни я не крашусь?! Забудьте. Первые месяцы войны, когда ресурса не было ни на что, я даже не замечала себя в зеркале", - написала Ксения.

"А потом я помню, как на первом макияже в Бельгии на проекте я сидела перед зеркалом и вдруг увидела себя. Я вроде почувствовала прилив энергии и вспомнила тот кайф быть красивой", - призналась Мишина, показывая, как красится.

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