Как сообщает Politeka.net, украинская певица Тина Кароль выехала из страны вначале вторжения и не возвращалась домой уже несколько месяцев. При этом артистка поддерживает украинцев, собирает деньги на нужды ВСУ и общается с беженцами.

«Победный хит «Мы из Украины» 💙💛 объединил самых известных звезд, чтобы выразить поддержку и уважение несокрушимости, сплоченности и боевому духу нашего народа в этой жестокой войне» - сказано под кадром.

Телеканал «Украина» собрал выступление артистов, чтобы привлечь внимание к ситуации в стране. В Клипе можно увидеть образы Тины Кароль, Оли Поляковой, NK, Михаила Фомы (DZIDZIO), Юлии Саниной (группа The HARDKISS), Сергея Бабкина и других знаменитостей.

Также Кароль выразила надежду, что закон решит вопрос с артистами-перебежчиками, выступавшими в РФ с 2014 года, но вернувшимися в начале полномасштабной войны.

"Мы закаляем новую историю Украины вот таким сложным, болезненным путем, но давайте уже ее писать, эту новейшую историю, без раши. Регулирование российских песен, российской музыки притушит также пыль, сдержит перебежчиков, которые так лукаво возвращаются под селфи на свою родину", - отметила Тина Кароль.

Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.

Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.

Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.