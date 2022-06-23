Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица и участница "Евровидения". Артистка также снималась в шоу "Маска", где ей удалось победить в образе Солнца. А в прошлом году Огневич попробовала найти свою любовь на шоу "Холостячка", но завязать отношения с победителем Андреем Задворным не удалось.

Сейчас Огневич путешествует по миру и дает благотворительные концерты в поддержку Украины. А 22 июня звезда пришлось срочно возвращаться в Украину из-за семейных обстоятельств. Артистка вылетела из Италии в Польшу, а потом приехала во Львов. Но там не успела на поезд и пришлось ночевать в отеле. И там Злата показала, что ее ждало.

"На меня ждало ночное искушение", - написала Огневич.

"На меня ждала сладкая кара. Или ночное искушение, буду держаться всеми силами до утра", - сказала Злата и после этого пожелала спокойной ночи.

Напомним, "Холостячка" Огневич изумила поведением на концерте заграницей

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