Відомий український танцюрист показав, про яке минуле не може не згадувати.

Як пише Politeka.net, суддя "Танців з зірками" Влад Яма поділився в Instagram ностальгічним постом. У ньому хореограф зізнався, що вважає, що зараз краще зосередитися на думках про майбутнє.

Втім, Яма зазначає, що не згадувати про минуле у нього не виходить. Танцюрист показав один із щасливих моментів, який не виходить у нього з голови.

Так, Яма поділився архівними чорно-білими фотографіями з відпочинку зі своєю сім'єю. На знімках танцюрист, його дружина Лілія і їх син Леон позували на узбережжі. На задньому фоні виднілися хвилі, смужка піску і висотні будинки вдалині.

Саме сімейство було одягнене у все біле. Лілія чуттєво вигиналася в руках коханого чоловіка поки їх син дурів на передньому плані.

"Потрібно думати про майбутнє, але як не думати про минуле, коли воно настільки чудове?",- підписав знімки Яма.

Його шанувальники відреагували:

"Це точно", "а про сьогоднішнє не варто думати взагалі?", "Так воно і є! Треба думати, що зробити, щоб майбутнє було не гірше минулого", "вогонь".

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