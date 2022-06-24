Как пишет Politeka.net, судья «Танців з зірками» Влад Яма поделился в Инстаграм ностальгическим постом. В нем хореограф признался, что считает, что сейчас лучше сосредоточиться на мыслях о будущем.
Впрочем, Яма отмечает, что не вспоминать о прошлом у него не получается. Танцор показал один из счастливых моментом, который не выходит у него из головы.
Так, Яма поделился архивными черно-белыми фотографиями с отдыха со своей семьей. На снимках танцор, его жена Лилия и их сын Леон позировали на побережье. На заднем фоне виднелись волны, полоска песка и высотные дома вдали.
Само семейство было одето во все белое. Лилия чувственно выгибалась в руках любимого мужа пока их сын дурачился на переднем плане.
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
Последние минуты жизни Шатунова попали на камеру: страдал и не мог идти
Начался "кастинг" на место путина, Пионтковский указал на новые сигналы из рф: "Они там зашевелились..."
Штраф до 68 тысяч гривен: новый жесткий запрет хотят ввести в Украине, первые подробности
Филатов оценил возможность похода россиян на Днепр: "Для этого им нужно..."
«Нужно думать о будущем, но как не думать о прошлом, когда оно настолько чудесное?», - подписал снимки Яма.
Его поклонники отреагировали:
«Это точно», «А о сегодняшнем не стоит думать вообще?», «Так оно и есть! Надо думать, что сделать, чтобы будущее было не хуже прошлого», «Огонь».
Напомним, "холостячка" Мишина честно разоткровенничалась о мейкапе.
Как сообщала Politeka, "холостячка" Огневич показала свои ночные искушения, кадры.
Также Politeka писала, что Кароль вслед за Поляковой спела о любимой стране вдали от дома.