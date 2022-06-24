Известный украинский танцор показал, о каком прошлом не может не вспоминать.

Как пишет Politeka.net, судья «Танців з зірками» Влад Яма поделился в Инстаграм ностальгическим постом. В нем хореограф признался, что считает, что сейчас лучше сосредоточиться на мыслях о будущем.

Впрочем, Яма отмечает, что не вспоминать о прошлом у него не получается. Танцор показал один из счастливых моментом, который не выходит у него из головы.

Так, Яма поделился архивными черно-белыми фотографиями с отдыха со своей семьей. На снимках танцор, его жена Лилия и их сын Леон позировали на побережье. На заднем фоне виднелись волны, полоска песка и высотные дома вдали.

Само семейство было одето во все белое. Лилия чувственно выгибалась в руках любимого мужа пока их сын дурачился на переднем плане.

«Нужно думать о будущем, но как не думать о прошлом, когда оно настолько чудесное?», - подписал снимки Яма.

Его поклонники отреагировали:

«Это точно», «А о сегодняшнем не стоит думать вообще?», «Так оно и есть! Надо думать, что сделать, чтобы будущее было не хуже прошлого», «Огонь».

Напомним, "холостячка" Мишина честно разоткровенничалась о мейкапе.

Как сообщала Politeka, "холостячка" Огневич показала свои ночные искушения, кадры.

Также Politeka писала, что Кароль вслед за Поляковой спела о любимой стране вдали от дома.