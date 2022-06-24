Як пише Politeka.net, співачка поділилася в своєму Instagram кумедними кадрами. Під час війни різні українські артисти не раз спускалися в метро, де люди ховалися від обстрілів, щоб виступити для них. І хоча зараз підземки Києва і Харкова знову запрацювали, періодично в них все ще влаштовують невеликі «концерти».

Так, Могилевська ввечері в четвер спустилася в метро Києва, щоб виступити на станції «Незалежності». Вона опублікувала відео того, як виглядало її «закулісся».

На кадрах співачка і її команда вийшли в тунель метро, добираючись з одного входу до іншого через спеціальний прохід.

"Страшно, так, страшно? А мені не страшно", - зі сміхом вимовляє співачка.

Також співачці довелося постояти впритул до пролітає повз електричці.

"Чесно, такого ще не було у мене за всю кар'єру", - зізналася Могилевська в сторіз.

Шанувальники зірки тут же почали коментувати.

"Така справжня", "ви Така суперская, без всяких прикрас. Спасибі за вашу саму суперпідтримку", "Наталя ви справжній приклад для всіх публічних людей, така справжня, з великим серцем і щира", "Наташа, бережіть себе!",- пишуть люди.

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