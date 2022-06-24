Как пишет Politeka.net, певица поделилась в своем Инстаграм забавными кадрами. Во время войны разные украинские артисты не раз спускались в метро, где люди прятались от обстрелов, чтобы выступить для них. И хотя сейчас подземки Киева и Харькова снова заработали, периодически в них все еще устраивают небольшие «концерты».
Так, Могилевская вечером в четверг спустилась в метро Киева, чтобы выступить на станции «Незалежності». Она опубликовала видео того, как выглядело ее «закулисье».
На кадрах певица и ее команда вышли в туннель метро, добираясь из одного входа к другому через специальный проход.
«Страшно, да, страшно? А мне не страшно», - со смехом произносит певица.
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Также певице довелось постоять вплотную к пролетающей мимо электричке.
«Честно, такого еще не было у меня за всю карьеру», - призналась Могилевская в Сториз.
Поклонники звезды тут же принялись комментировать.
«Такая настоящая», «Вы такая суперская, без всяких прикрас. Спасибо за Вашу самую суперподдержку», «Наталья Вы настоящий пример для всех публичных людей, такая настоящая, с большим сердцем и искренняя», «Наташа, берегите себя!», - пишут люди.
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