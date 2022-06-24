Переможниця "Танців з зірками" і екс-ВІА Гра Санта Дімопулос розповіла про побачені жахи після відвідин Бородянки.

Як пише Politeka.net, в своєму Instagram знаменитість поділилася розривають душу кадрами.

23 червня Санта вирушила в селище міського типу на Київщині, яке на початку війни провів 38 днів під окупацією росіян.

Дімопулос побувала всередині зруйнованих і розграбованих будинків, в яких досі продовжують жити люди, тому що їм нікуди йти. У підписах до кадрів співачка підкреслювала, що всі ці страждання приніс в Україну «русский мир».

Санта також поспілкувалася з місцевими жителями, в тому числі і дітьми.

Співачка зізналася, що не знімала на телефон найжахливіші з того, що бачила в Бородянці. Після цієї поїздки вона звернулася до тих передплатників з Росії, які досі вважають, що в цій війні «не все так однозначно».

"Відпишіться від мене зараз. Тому що у війні все однозначно. Тому що тут є добро і зло. Майбутнє і минуле. За ті гроші, що Росія витратила на винищення нашого народу і землі, вона могла б вкласти в свої глибинки і стати найбільшою в історії державою. Але хтось створений, щоб творити і створювати, а інші щоб знищувати, спопеляти. Одні вибирають нести любов, інші страх, руйнування і насильство. І у всіх в цьому житті завжди є вибір", - підкреслила Дімопулос.

Вона зізналася, що поверталася до Києва зі сльозами на очах.

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