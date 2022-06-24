Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм знаменитость поделилась разрывающими душу кадрами.
23 июня Санта отправилась в поселок городского типа на Киевщине, который в начале войны провел 38 дней под оккупацией россиян.
Димопулос побывала внутри разрушенных и разграбленных домов, в которых до сих пор продолжают жить люди, потому что им некуда идти. В подписях к кадрам певица подчеркивала, что все эти страдания принес в Украину «русский мир».
Санта также пообщалась с местными жителями, в том числе и детьми.
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Певица призналась, что не снимала на телефон самые ужасы из того, что видела в Бородянке. После этой поездки она обратилась к тем подписчикам из россии, которые до сих пор считают, что в этой войне «не все так однозначно».
«Отпишитесь от меня сейчас. Потому что в войне все однозначно. Потому что тут есть добро и зло. Будущее и прошлое. За те деньги, что россия потратила на истребление нашего народа и земли, она могла бы вложить в свои глубинки и стать самой великой в истории державой. Но кто-то создан, чтобы созидать и создавать, а другие чтобы уничтожать, испепелять. Одни выбирают нести любовь, другие страх, разрушения и насилие. И у всех в этой жизни всегда есть выбор», - подчеркнула Димопулос.
Она призналась, что возвращалась в Киев со слезами на глазах.
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