Як пише Politeka.net, відома співачка і кума Дзідзьо поділилася корисною порадою. За словами Цибульської, він допоможе боротися з почуттям спустошення.

"Розповідаю рецепт від спустошення. Сходили з Нестором в ліс мого дитинства стежками, де я в дитинстві збирала малину. Назбирали ми ось такої суниці, але емоції дуже круті. І якщо у вас теж спустошення, яке я вчора відчувала ось тут, йдіть на природу", - звернулася до українців співачка.

При цьому вона нагадала, що такі походи можна влаштовувати тільки в безпечних місцях.

"Тільки я вас прошу, в ті ліси, де ДСНС було заборонено ходити після бойових дій або якщо там просто стоять знаки, що ходити не можна, то не лізьте, будь ласка, не ризикуйте. Нам сьогодні пощастило", - розповіла Цибульська.

Вона також опублікувала кадри своєї прогулянки з сином по лісі. На них можна побачити, як сім'я насолоджується природою і збирає дрібну суницю.

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