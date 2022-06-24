Як пише Politeka.net, відома співачка і кума Дзідзьо поділилася корисною порадою. За словами Цибульської, він допоможе боротися з почуттям спустошення.
"Розповідаю рецепт від спустошення. Сходили з Нестором в ліс мого дитинства стежками, де я в дитинстві збирала малину. Назбирали ми ось такої суниці, але емоції дуже круті. І якщо у вас теж спустошення, яке я вчора відчувала ось тут, йдіть на природу", - звернулася до українців співачка.
При цьому вона нагадала, що такі походи можна влаштовувати тільки в безпечних місцях.
"Тільки я вас прошу, в ті ліси, де ДСНС було заборонено ходити після бойових дій або якщо там просто стоять знаки, що ходити не можна, то не лізьте, будь ласка, не ризикуйте. Нам сьогодні пощастило", - розповіла Цибульська.
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Вона також опублікувала кадри своєї прогулянки з сином по лісі. На них можна побачити, як сім'я насолоджується природою і збирає дрібну суницю.
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