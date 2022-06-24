Как пишет Politeka.net, известная певица и кума Дзидзьо поделилась полезным советом. По словам Цибульской, он поможет бороться с чувством опустошения.

«Рассказываю рецепт от опустошения. Сходили с Нестором в лес моего детства тропинками, где я в детстве собирала малину. Насобирали мы вот такой земляники, но эмоции очень крутые. И если у вас тоже опустошение, которое я вчера ощущала вот тут, идите на природу», - обратилась к украинцам певица.

При этом она напомнила, что такие походы можно устраивать только в безопасных местах.

«Только я вас прошу, в те леса, где ГСЧС было запрещено ходить после боевых действий или если там просто стоят знаки, что ходить нельзя, то не лезьте, пожалуйста, не рискуйте. Нам сегодня повезло», - рассказала Цибульская.

Она также опубликовала кадры своей прогулки с сыном по лесу. На них можно увидеть, как семья наслаждается природой и собирает некрупную землянику.

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