Як пише Politeka.net, Святослав Вакарчук з гурту" Океан Ельзи " вже давно виступає на сцені, підтримує творчість українців та співає рідною мовою. Також артист зараз підтримує сили ЗСУ, допомагає збором коштів і висвітлює ситуацію в Instagram.

Після того, як Україна отримала статус кандидата в члени ЄС, артист також вирішив висловити свою думку:

"Для мене Європа завжди була про дві ключові цінності: гідність і свободу. Останні 8 років і чотири місяці Україна б'ється саме за це! І не тільки для себе, але і для всієї європейської цивілізації. Тому сьогоднішнє рішення більш ніж актуальне " - пише Вакарчук.

В мережі також відповіли:

"Best Ambassador або any country, ever; Welcome to the family!; Слава Україні! 🇺 🇦 ; Привітання! Надія! Здійснення!; Gratulujemy Ukrainie.Brawo Unia Europejska .😘 ; дуже рада, новий крок вперед".

Зазначимо, Святослав Вакарчук вперше став батьком, стало відомо в серпні минулого року. Однак, сам співак спочатку не розкривав ні точну дату народження дитини, ні ім'я його матері. Було відомо тільки те, що у музиканта народився хлопчик, якого назвали Іваном.

У День батька, Святослав назвав дату народження малюка і написав слова подяки.

"Святкувати перший рік сина в День батька-особливий подарунок долі!",- написав під фото Вакарчук.

