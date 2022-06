Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук из группы "Океан Эльзы" уже давно выступает на сцене, поддерживает творчество украинцев и поет на родном язке. Также артист сейчас поддерживает силы ВСУ, помогает сбором средств и освещает ситуацию в Инстаграм.

После того, как Украина получила статус кандидата в члены ЕС, артист также решил выразить свое мнение:

«Для меня Европа всегда была о двух ключевых ценностях: достоинстве и свободе. Последние 8 лет и четыре месяца Украина дерется именно за это! И не только для себя, но и для всей европейской цивилизации. Поэтому сегодняшнее решение более чем актуально» - пишет Вакарчук.

В сети также ответили:

«Best Ambassador или any country, ever; Welcome to the family!; Слава Украине! 🇺🇦; Поздравление! Надежда! Осуществление!; Gratulujemy Ukrainie.Brawo Unia Europejska .😘; очень рада, новый шаг вперед».

Отметим, Святослав Вакарчук впервые стал отцом, стало известно в августе прошлого года. Однако, сам певец изначально не раскрывал ни точную дату рождения ребенка, ни имя его матери. Было известно только то, что у музыканта родился мальчик, которого назвали Иваном.

В День отца, Святослав назвал дату рождения малыша и написал слова благодарности.

«Праздновать первый год сына в день отца – особенный подарок судьбы!», - написал под фото Вакарчук.

