Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча Маша Єфросиніна з перших днів займається волонтерством і доносить правду про те, що відбувається в Україні. На своїй сторінці в Instagram вона підвела підсумки і розповіла, що вдалося зробити.

Маша Єфросиніна зазначила, що її благодійний фонд розпочав з гуманітарних вантажів. Відразу з цим була запущена психологічна допомога для травмованих дітей.

"І ось кілька днів тому в пансіонат у Славському на розроблену нами спеціалізовану програму з психо-емоційного відновлення вже в'їхало кілька десятків матерів з дітьми, які пережили окупацію і блокаду", - поділилася телеведуча.

Крім того, вона нарешті мала можливість обійняти тих, хто їй допомагав з перших днів заснування фонду.

"Сьогодні маю можливість обійняти цих двох дівчат. З ними півтора роки тому ми пішли в пригоди під назвою "Фонд Маша", і навіть у страшних фантазіях не могли тоді уявити, що будемо ночами евакуювати на човнах сім'ї з гарячих точок України.", - додала Маша Єфросиніна і прикріпила фото з милими дівчатами брюнетками.

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