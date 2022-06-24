Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча Маша Єфросиніна з перших днів займається волонтерством і доносить правду про те, що відбувається в Україні. На своїй сторінці в Instagram вона підвела підсумки і розповіла, що вдалося зробити.
Маша Єфросиніна зазначила, що її благодійний фонд розпочав з гуманітарних вантажів. Відразу з цим була запущена психологічна допомога для травмованих дітей.
"І ось кілька днів тому в пансіонат у Славському на розроблену нами спеціалізовану програму з психо-емоційного відновлення вже в'їхало кілька десятків матерів з дітьми, які пережили окупацію і блокаду", - поділилася телеведуча.
Крім того, вона нарешті мала можливість обійняти тих, хто їй допомагав з перших днів заснування фонду.
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"Сьогодні маю можливість обійняти цих двох дівчат. З ними півтора роки тому ми пішли в пригоди під назвою "Фонд Маша", і навіть у страшних фантазіях не могли тоді уявити, що будемо ночами евакуювати на човнах сім'ї з гарячих точок України.", - додала Маша Єфросиніна і прикріпила фото з милими дівчатами брюнетками.
Нагадаємо, Єфросиніна з гербом на серці здивувала змінами у зовнішності.
Як повідомляла Politeka, Єфросиніна розповіла, чому ще не опустила руки далеко від дому.
Також Politeka писала, Єфросиніна різко висловилася про останні події в країні.