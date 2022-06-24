Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая Маша Ефросинина с первых дней занимается волонтерством и доносит правду о происходящем в Украине. На своей странице в Инстаграм она подвела итоги и рассказала, что удалось сделать.

Маша Ефросинина отметила, что ее благотворительный фонд начал с гуманитарных грузов. Сразу с этим была запущена психологическая помощь для травмированных детей.

"И вот несколько дней назад в пансионат в Славском на разработанную нами специализированную программу по психо-эмоциональному восстановлению уже въехало несколько десятков матерей с детьми, которые пережили оккупацию и блокаду", - поделилась телеведущая.

Кроме того, она наконец имела возможность обнять тех, кто ей помогал c первых дней основания фонда.

"Сегодня имею возможность обнять этих двух девушек. С ними полтора года назад мы ушли в приключения под названием "Фонд Маша", и даже в страшных фантазиях не могли тогда представить, что будем по ночам эвакуировать на лодках семьи из горячих точек Украины.", - добавила Маша Ефросинина и прикрепила фото с милыми девушками брюнетками.

Напомним, Ефросинина с гербом на сердце удивила переменами во внешности.

Как сообщала Politeka, Ефросинина рассказала, почему еще не опустила руки вдали от дома.

Также Politeka писала, Ефросинина резко высказалась о последних событиях в стране.