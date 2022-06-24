Популярна українська актриса театру і кіно Ольга Сумська підтримує країну проти агресії рф, часто розповідає про успіхи ЗСУ і займається волонтерством. Артистка зараз залишила роботу в Театрі на другий план і все частіше показує, що робить тепер.

"Наша команда волонтерів @stop_crime_foundation під керівництвом @serhiikostyra дякує нашим партнерам-торговій марці Хуторок» ХУТОРОК" @nepidvede🇺 🇦, за можливість піклуватися про людей. ❤️⠀Усім складом нашої команди розвантажили чотири тонни смаколиків і відвезли людям.

Ми не обіцяємо, ми робимо!✋ 🏻 Але без вас, наші дорогі друзі, ми б не впоралися!✊ 🏻 ❤ ️ Макарони, борошно, цукор, крупи і багато іншого, сьогодні їдуть у військові, в лікарні і мирні жителі, постраждалі від війни. Хуторок не підведе! 👏 🏻 💛 💙 "- пише Сумська.

"Завдяки фонду нашого друга, відомого телеведучого @serhiikostyra @stop_crime_foundation команда передала тактичним військовим парамедикам два дорогих апарати ШВЛ, які люб'язно надала Юлія Седлецька разом зі своїм прекрасним чоловіком» - також пише Сумська під звітом з фото і відео.

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