Популярная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская поддерживает страну против агрессии рф, часто рассказывает об успехах ВСУ и занимается волонтерством. Артистка сейчас оставила работу в театре на второй план и все чаще показывает, что делает теперь.
«Наша команда волонтеров @stop_crime_foundation под руководством @serhiikostyra благодарит наших партнеров -торговую марку Хуторок «ХУТОРОК» @nepidvede 🇺🇦, за возможность заботиться о людях. ❤️🙏🏻Всем составом нашей команды разгрузили четыре тонны вкусности и увезли людям.
Мы не обещаем, мы делаем!✋🏻 Но без вас, наши дорогие друзья, мы бы не справились!✊🏻❤️ Макароны, мука, сахар, крупы и многое другое, сегодня едут в военные, в больницы и мирные жители, пострадавшие от войны. Хуторок не подведет! 👏🏻💛💙» - пишет Сумская.
«Благодаря фонду нашего друга, известного телеведущего @serhiikostyra @stop_crime_foundation команда передала тактическим военным парамедикам два дорогостоящих аппарата ИВЛ, которые любезно предоставила Юлия Седлецка вместе со своим прекрасным мужем» - также пишет Сумская под отчетом с фото и видео.
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