Як пише Politeka.net, Анна Трінчер - відома українська співачка, актриса і блогерка. Зірка стала досить успішною, а нещодавно вирішила виправити свій недолік - бюст, який збільшила до третього розміру. У Анни є наречений-блогер Олександр Волошин, який нещодавно зробив пропозицію співачці. А днями пара здійснила свою мрію-обзавелася розкішною квартирою з каміном. Не забуває Трінчер і про Instagram, де цього разу вирішила показати своє фото.

На фото Анна позувала в шортиках, топіку і білій блузі. Зірка витягнулася, демонструючи свою фігурку.

"Ранок в моєму дірект", - написала Анна.

"Ти вагітна?",- запитав один фанат.

"Вагітна?",- написала ще одна людина.

Варто відзначити, після цього дану сторіс Трінчер швидко видалила.

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