Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Звезда сейчас обручена с Александром Волошиным, тоже известным блогером. А недавно Тринчер решилась на кардинальный шаг - сделать себе бюст. Теперь у блогерки третий размер и она этого не скрывает. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Тринчер показала, какая беда с ней произошла.

На фото Анна демонстрировала палец на ноге, где отсутствовала часть ногтя и кровило.

"Тадам... Это я сбила ноготь об чемодан. Больно. Значит, что наконец-то уже время определится и переезжать!", - написала Тринчер.

До этого Анна хвасталась своим маникюром, который ей делали.

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"Поэтому настраиваемся.. Помогите с выбором цвета. Хочу что-то нейтральное", - написала Тринчер.

Напомним, Тринчер растянулась на полу и хвастнула результатами похудения

А еще Politeka сообщала, что Тринчер поругалась со своим женихом Волошиным, стала известна причина

Также Politeka писала, что Тринчер честно рассказала об отношениях с мужчиной, который на 15 лет старше