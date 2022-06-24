Сьогодні стало відомо, POSITIFF, Michelle Andrade і Alina Pash об'єдналися в тріо заради треку "Перед світанком". Це вдячна пісня українським захисникам і захисницям, які захищають рідну землю від російських окупантів.

Сам Олексій Завгородній вирішив висловитися, що це пісня - подяка нашим воїнам. Саме такої пісні йому не вистачало в українському плейлисті. Вже написано дуже багато душевних среднетемпових композицій, під час прослуховування яких неможливо стримати сльози.

"Наша пісня надихає і піднімає бойовий дух. У нас вийшов дуже крутий і різнобарвний тандем: україно-болевейка @mishvirmish; дівчина, яка все життя несе в собі дух Закарпаття @alinapash; і я, киянин, що має козацьке коріння. Хоча за стилем ми абсолютно різні артисти, за духом дуже зійшлися. А результат ви можете оцінити вже зараз ✌ 🏻 " - пише Завгородній.

Також Олексій Завгородній (справжнє ім'я виконавця) поділився в своєму Instagram багатозначним постом у відповідь на публікацію колишньої колеги.

21 червня Дорофєєва, яка раніше розлучилася з Володимиром Дантесом, підтвердила чутки про свої стосунки з давнім другом Михайлом Кацуріним. Артист же вирішив нагадати Наді про часи, коли вони виступали дуетом «час і скло». Співак опублікував кілька знімків, на яких тягнувся до Дорофєєвої за поцілунком під час концерту.

Також, біда трапилася з Анною Трінчер, зірка чесно все розповіла.

Як повідомляла Politeka, екс-чоловік Дорофєєвої Дантес показав, що сталося з його рідним місцем у Харкові.

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