Сегодня стало известно, POSITIFF, Michelle Andrade и Alina Pash объединились в трио ради трека "Перед рассветом". Это благодарная песня украинским защитникам и защитницам, которые защищают родную землю от русских оккупантов.

Сам Алексей Завгородний решил высказаться, что это песня - благодарность нашим воинам. Именно такой песни ему не хватало в украинском плейлисте. Уже написано очень много душевных среднетемповых композиций, во время прослушивания которых невозможно сдержать слезы.

«Наша песня вдохновляет и поднимает боевой дух. У нас получился очень крутой и разноцветный тандем: украино-болевейка @mishvirmish; девушка, которая всю жизнь несет в себе дух Закарпатья @alinapash; и я, киевлянин, имеющий казацкие корни. Хотя по стилю мы совершенно разные артисты, по духу очень сошлись. А результат вы можете оценить уже сейчас ✌🏻» - пишет Завгородний.

Также Алексей Завгородний (настоящее имя исполнителя) поделился в своем Инстаграм многозначительным постом в ответ на публикацию бывшей коллеги.

21 июня Дорофеева, которая ранее рассталась с Владимиром Дантесом, подтвердила слухи о своих отношениях с давним другом Михаилом Кацуриным. Артист же решил напомнить Наде о временах, когда они выступали дуэтом «Время и Стекло». Певец опубликовал несколько снимков, на которых тянулся к Дорофеевой за поцелуем во время концерта.

Напомним, беда случилась с Анной Тринчер, звезда честно все рассказала.

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