Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая победила еще на самой первой "Фабрике звезд". Звезда является кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Артисты настолько плотно общаются, что Оля оказалась в эпицентре скандала, когда Михаил разводился со своей женой, ведь многие подумали, что и Хомы и Цибульской роман. А в прошлом году Оля участвовала в проекте "Маска", где в образе "Скандала" заняла второе место.

У Цибульской есть сын Нестор, которому сейчас семь лет. Оля родила его от любимого человека, с которым в отношениях уже 21 год. А на новом фото в Инстаграм певица опубликовала фото сына, насмешив украинцев. На снимке Нестор улыбался и прижал подбородок, скорчив забавную рожицу.

"Нашла фото у себя в телефоне", - написала Оля под снимком.

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