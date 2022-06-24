Відома виконавиця, яка нещодавно відвідала рідне місто під Києвом розповіла про своє рішення.

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка довгий час будувала кар'єру в Росії, а після початку війни не відразу публічно заявила про свою громадянську позицію, схоже, нарешті визначилася. Нещодавно артистка відвідала рідне місто Ірпінь під Києвом, де народилася і виросла. І побачене повалило її в шоу.

У своєму новому пості в Instagram Світлана назвала російську армію окупантами, які зруйнували місто, а в кінці поста несподівано написала: "Слава Україні!". Також співачка зізналася, що звернулася до мера Ірпеня з питанням, чим допомогти, і відразу ж погодилася збирати кошти на відновлення дитячого садка в місті.

"Я не впізнала своє місто Ірпінь, в мій приїзд сюди, місто мого дитинства і місто, де живуть моя сім'я і мої рідні люди. Я побачила руїни, які залишила після себе російська армія. Руїни, які ще 121 день тому були містом-мрією. Зелене, молоде, красиве, Щасливе місто, яке перенесло всі жахи війни і просочилося, за такий короткий час, страхом і сльозами...", - поділилася Лобода.

Також артистка розповіла, що з початку війни ухвалила для себе рішення "допомагати людям рідної країни та рідного міста". При цьому зірка пообіцяла зібрати кошти на відновлення дитсадка в Ірпені, який зруйнували російські окупанти.

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