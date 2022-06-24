Популярний український телеведучий, продюсер і шоумен Юрій Горбунов, який залишився в Україні з початку війни і активно зайнявся волонтерством, часто ділиться яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист опублікував у своєму мікроблозі відео, як депутати Європарламенту приймали резолюцію про надання Україні статусу кандидата в Євросоюз.

У короткому відео можна побачити, що депутати аплодують стоячи після того, як резолюція була прийнята. У своєму пості Юрій підкреслив, що 90% депутатів підтримали Україну в прагненні приєднатися до європейської сім'ї.

У підписі до відео Горбунов написав: "Депутати Європарламенту, стоячи аплодують, після прийняття історичної резолюції на підтримку надання статусу кандидата на членство в ЄС Україні та Молдові! 90% депутатів підтримали! Остаточне рішення щодо саміту ЄС, що стартує! Слава Україні! Україна - це Європа!".

Українці в коментарях висловили своє захоплення від цієї новини і відео: "Дай Бог бути миру", "Дай Боже! Чекаємо!", "Україна - це серце Європи!", "Тримаємо кулачки", "Слава Україні та її Героям!", "Україна - це Європа", "Слава Україні! Дуже цікаво, хто ці 10%, щоб відразу всі знали своїх ворогів!", "Дай Бог, скоро перемога", "Слава Україні! Слава ЗСУ!", "Україна переможе", "Прекрасна новина".

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