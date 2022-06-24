Популярная украинская певица Светлана Лобода, которое долгое время строила карьеру в россии, а после начала войны не сразу публично заявила о своей гражданской позиции, похоже, наконец-то определилась. Недавно артистка посетила родной город Ирпень под Киевом, где родилась и выросла. И увиденное повергло ее в шоу.

В своем новом посте в Instagram Светлана назвала российскую армию оккупантами, которые разрушили город, а в конце поста неожиданно написала: "Слава Украине!". Также певица призналась, что обратилась к мэру Ирпеня с вопросом, чем помочь, и сразу же согласилась собирать средства на возобновление детского садика в городе.

"Я не узнала свой город Ирпень, в мой приезд сюда, город моего детства и город, где живут моя семья и мои родные люди. Я увидела руины, которые оставила после себя российская армия. Руины, которые ещё 121 день назад были городом-мечтой. Зелёный, молодой, красивый, счастливый город, который перенёс все ужасы войны и пропитался, за столь короткое время, страхом и слезами…", - поделилась Лобода.

Также артистка рассказала, что с начала войны приняла для себя решение "помогать людям родной страны и родного города". При этом звезда пообещала собрать средства на восстановление детского садика в Ирпене, который разрушили российские оккупанты.

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