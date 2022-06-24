Як пише Politeka.net, Анна Трінчер - відома українська співачка, блогерка і актриса.. Знаменитість нещодавно зважилася на кардинальний крок - зробила операцію зі збільшення бюста. У актриси є наречений-блогер Олександр Волошин, який не так давно їй зробив пропозицію. А цього разу Анна арешила у своєму блозі розповісти радісну новину-Зірка підписала контракт на нову квартиру.
"Так, вона ідеальна", - написала Трінчер.
"Ми про таку давно мріяли. Простора, біокамін, зелень, затишна спальна кімната", - продовжила хвалитися Анна.
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"Ми її заслужили на 100%. Багато працювали і мріяли. Я впевнена, що тут ми разом з коханим будемо щасливі. (Як завжди разом)", - зазначила зірка.
Анна додала, що тепер в ній будуть самі естетичні рекомендації для фанів.
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