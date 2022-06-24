Популярний український комік, шоумен і фіналіст шоу "Холостячка" Олександр Еллерт, який родом з Донецької області, але зараз живе в Києві, часто ділиться з шанувальниками яскравими фотографіями і своїми роздумами на сторінці в Instagram.

Так, цього разу Олександр виклав страхітливе фото з Маріуполя, на якому можна побачити, як на тлі розрухи і російської окупації жінки перуть в калюжах.

У підписі до фотографії Еллерт поділився своїми роздумами про те, що відбувається: "Маріуполь. Наші дні. Люди перуть в калюжах. Все, що можна випробувати, дивлячись на це фото: це біль і злість на те, що відбувається... Коли весь світ прагне до зростання і достатку, наш сусід все перетворює в брудну калюжу. Це як порівняння з нею з ним самим. "Грязная, немытая россия", яка споконвіку мала таку репутацію. Неможливість домовитися і абсолютна відсутність слова компроміс. Спочатку ми всі кричали і зверталися до народу Росії, але тепер всі зрозуміли, що єдиний вихід з цього абьюза це зробити так, щоб ця калюжа висохла. Просто щоб її не стало. Не стало цього режиму,йо🤬аного правителів і безмозких "ботів", вихованих на антимораль і деградацію. Залишається чекати, чекати і вірити, що сонце одного разу висушить залишки цих "залишків"!".

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