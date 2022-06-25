Популярний український виконавець і колишній соліст групи "час і скло" Позитив (Олексій Завгородний), який нещодавно розлучився з дружиною, тепер приголомшив шанувальників, що пішов з продюсерського центру Потапа та Ірини горою. У своєму Instagram артист опублікував заяву, яку зробив після звістки про відхід з Mozgi Entertainment.

За словами Олексія, в такий складний період життя у нього народилося бажання змін – він як творча самобутня особистість захотів рости і йти далі. Саме з цим бажанням пов'язане рішення піти від продюсерів.

"Я дуже вдячний всій команді @mozgientertainment, особисто @gorovaya_irina і @realpotap за роки роботи! Я був артистом, який починав своє справжнє існування з перших кроків наших спільних проектів! Тепер пора стати самостійною творчою одиницею з новими звершеннями і перемогами! Ми змінюємо формат співпраці на Artist Service і користуємося послугою дистрибуції, але і далі будемо підтримувати один одного новими ідеями і колабораціями", - заявив Позитив.

До слова, разом з Олексієм від Потапа з горою пішла також підопічна їх продюсерського центру співачка Мішель Андраде.

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