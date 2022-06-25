Известный исполнитель рассказал об уходе от продюсера и начале "своего пути".

Популярный украинский исполнитель и бывший солист группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородный), который недавно развелся с женой, теперь огорошил поклонников, что ушел из продюсерского центра Потапа и Ирины Горой. В своем Instagram артист опубликовал заявление, которое сделал после известия об уходе из Mozgi Entertainment.

По словам Алексея, в такой сложный период жизни у него родилось желание перемен – он как творческая самобытная личность захотел расти и идти дальше. Именно с этим желанием связано решение уйти от продюсеров.

"Я очень благодарен всей команде @mozgientertainment, лично @gorovaya_irina и @realpotap за годы работы! Я был артистом, начинавшим свое настоящее существование с первых шагов наших совместных проектов! Теперь пора стать самостоятельной творческой единицей с новыми свершениями и победами! Мы меняем формат сотрудничества на Artist Service и пользуемся услугой дистрибуции, но и дальше будем поддерживать друг друга новыми идеями и коллаборациями", - заявил Позитив.

К слову, вместе с Алексеем от Потапа с Горой ушла также подопечная их продюсерского центра певица Мишель Андраде.

Напомним, "Боль и злость": Эллерт из "Холостячки" довел до слез кадром из Мариуполя.

Как сообщала Politeka, "Стоя аплодируют": Горбунов рассказал об историческом решении в пользу Украины, видео.

Также Politeka писала, что Анна Тринчер с женихом похвастались роскошной обновкой, впечатлив размахом: "Она идеальная".