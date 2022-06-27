Після ранкових ударів по Києву 26 червня популярна співачка поділилася в своєму Instagram емоційним постом.

"Більше 60 ракет вже було випущено на Україну за дві доби. Тільки за дві доби! А скільки їх було випущено за весь час війни – тисячі! З них сьогодні по Києву прилетіло мінімум 14. А також по Харкову, Черкасам, Дніпропетровщині та багатьом іншим містам і областям", - написала у своїй публікації Каменських.

На думку співачки, своїми обстрілами росіяни просто мстять українцям.

Зірка показала фото дівчинки, яка постраждала в результаті попадання однієї з ракет в житловий будинок в Києві. Дитину і її маму дістали з-під завалів, дівчинці знадобилася операція.

"Так Росія продовжує мстити нам за те, що їй самій недосяжно – за нашу незалежність, свободу, силу і єдність. Ця дитина просто мирно спала, поки в його будинок підступно не прилетіла російська ракета... і так у мільйонів українців", - обурилася Каменських.

Вона переклала цей текст на англійську і звернулася до світу з нагадуванням про те, що війна триває.

Нагадаємо, Кароль їдко посміялася на "хорошими росіянами" після обстрілу.

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