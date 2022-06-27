После утренних ударов по Киеву 26 июня популярная певица поделилась в своем Инстаграм эмоциональным постом.

«Более 60 ракет уже было выпущено на Украину за двое суток. Только за двое суток! А сколько их было выпущено за все время войны – тысячи! Из них сегодня по Киеву прилетело минимум 14. А также по Харькову, Черкассам, Днепропетровщине и многим другим городам и областям», - написала в своей публикации Каменских.

По мнению певицы, своими обстрелами россияне попросту мстят украинцам.

Звезда показала фото девочки, которая пострадала в результате попадания одной из ракет в жилой дом в Киеве. Ребенка и ее маму достали из-под завалов, девочке понадобилась операция.

«Так россия продолжает мстить нам за то, что ей самой недостижимо – за нашу независимость, свободу, силу и единство. Этот ребенок просто мирно спал, пока в его дом коварно не прилетела российская ракета… и так у миллионов украинцев», - возмутилась Каменских.

Она перевела этот текст на английский и обратилась к миру с напоминанием о том, что война продолжается.

Напомним, Кароль едко посмеялась на "хорошими русскими" после обстрела.

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