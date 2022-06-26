Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса, которая замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым. У знаменитости двое детей, последнего из которых Саливанчук родила в 2020 году. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз актриса решила рассказать, как предчувствовала трагедию в Киеве.
"Это просто какой то ужас, что сегодня творится. Не только сегодня, каждый день, но сегодня... Не зря я два дня была в такой депрессии, плакала два дня подряд. Просто ужас, когда ты видишь из своего окна, смотришь на своих детей и думаешь, что делать дальше", - сказала Анна.
"У Глеба сегодня должны были быть занятия, я все отменила, как жить дальше", - призналась Саливанчук.
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