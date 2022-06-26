Как сообщает Politeka.net, телеведущая Лилия Ребрик активно ведет социальные сети, рассказывает о последних событиях в стране и не забывает также делиться своим мнением. Ведущая также часто показывает кадры с места событий - последствий обстрелов оккупантов, как сегодня в Киеве и Харькове.

Сегодня ночью оккупанты выпустили около 50 ракет по нашим землям. Уничтоженный 9 этаж дома в Киеве спасатели разбирали несколько часов. Удалось спасти маму и маленькую девочку, а отец не выжил. Это возмутило ведущую, также проживающую в столице.

«Мой Киев сегодня. Боль, ярость, сочувствие… Снова тревоги… Снова обстрелы… Снова разрушены судьбы… Опомнитесь, жалкие чудовища. Не простим никогда» - пишет Ребрик.

В сети также поддерживают: «😢Ненавижу их, ненавижу уродов; 😢Спаси и сохрани Украину; Сердце разрывается, сволочи просто, пусть они каждый день страдают от боли потери 😭; Невыразимая боль за уничтожение нашей страны 😢; Это ужас. Разорение. Ненависть. Женщины всей страны!; Харьков обстреливают каждый день, каждого 😥🙏 Невозможно стерпеть боль💔».

Мы писали, Лилия Ребрик привыкла к ранним подъемам – она встречает зрителей программы "Ранок з Україною" в неизменном хорошем расположении духа и в стильных нарядах, которые становятся предметом обсуждений ее поклонников.

Она показала последневный образ и поблагодарила украинских защитников.

"Для меня смысл дня сегодня-увидеть, что жизнь продолжается. Спасибо ВСУ за новый день", - подписала фото телеведущая.

Напомним, что дочь Ребрик похвастались своим талантом на камеру, мама не удержалась.

Как сообщала Politeka, Ребрик рассказала о знаковом событии в жизни младшей дочери.

Также Politeka писала, что Ребрик умилила прогулкой с мужем и детьми, фото из прошлого.