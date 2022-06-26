Тина не стала молчать после событий в столице.

Популярная исполнительница отступила от привычных норм и отреагировала на обстрелы Киева, только по области и городу было выпущего 14 ракет, долетели четыре. Всего рф выпустила за ночь по Украине около 50 ракет, что разозлило украинских артистов.

Пострадала семья в результате обстрелов Киева - мужчина погиб, а девочку и маму доставили в больницу. 8-летнюю девочку прооперировали, она получила множество разных травм и сотрясение.

Тину же возмутило поведение россиян, которые называют себя мирными, а сами радуются гибели даже украинских детей, пожилых и женщин. Причем комментарии под постами о страданиях украинцев говорят за себя.

"А це спеціально для тих, кто пише: "єта вайна путіна народ не винават"".

Мы также писали, три года назад у Тины Кароль появился двойник - маленькая девочка, копирующая образы певицы и показывающая оригинальные видео с исполнением композиций артистки. Тина Синяговская быстро стала популярна в сети, в свои семь лет она радует поклонников новыми кадрами довольно часто.

Недавно малышка Тина скопировала образ Кароль, которая приехала на благотворительный концерт в поддержку Украины. Исполнительница выбрала асимметричное платье цвета спелого манго от украинского бренда Lever Couture.

Напомним, Кароль рассказала, что сдержит артистов-перебежчиков из рф подальше от Украины

А еще Politeka сообщала, что Кароль смогла удивить фигурой в платье с действительно "открытым" декольте

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