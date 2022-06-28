Так, за його словами, він став амбасадором Help Borodianka.

«Це люди, які хочуть побудувати безкоштовне житло для людей, у яких воно у Бородянці зруйноване. Вони шукають інвесторів, а моя задача – робити медійний якийсь шорох», - пояснив Кондратюк в інтерв’ю «Українській правді».

Крім того Кондратюк намагається волонтерити і допомогати українським захисникам.

«Коли приїхав у Львів, відразу прийшов у відділення Приватбанку і перерахував кошти на ЗСУ. Зробив пару зборів коштів», - розповів Кондратюк.

Також телеведучий і продюсер допоміг одній зі своїх підопічних на Х-фактор.

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"Вона вже на Х-факторі була військовослужбовцем, а зараз мені написала: "Ігор Васильович, нам треба бандеромобіль", - розповів Кондратюк, додавши, що гроші в результаті було зібрано, машину куплено і відправлено.

А нещодавно, розповів Кондратюк, вони збирали кошти для людини, чий тато зараз на фронті.

«Зібрали деякі речі. Я думаю, цим займаються зараз всі…», - припустив Ігор Кондратюк.

Нагадаємо, Кондратюк показав, що окупанти зробили з його житлом під Києвом.

Як відомо, окупанти завдали удару по будинку Кондратюка під Києвом 14 березня, в день його 60-річчя.

Раніше стало відомо, що під обстріл потрапив також будинок екс-продюсера і колишнього цивільного чоловіка Ані Лорак - Юрія Фалеси.