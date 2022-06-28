Відомий телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк розповів, як допомогає ЗСУ та людям, які постраждали від війни.

Так, за його словами, він став амбасадором Help Borodianka.

«Це люди, які хочуть побудувати безкоштовне житло для людей, у яких воно у Бородянці зруйноване. Вони шукають інвесторів, а моя задача – робити медійний якийсь шорох», - пояснив Кондратюк в інтерв’ю «Українській правді».

Крім того Кондратюк намагається волонтерити і допомогати українським захисникам.

«Коли приїхав у Львів, відразу прийшов у відділення Приватбанку і перерахував кошти на ЗСУ. Зробив пару зборів коштів», - розповів Кондратюк.

Також телеведучий і продюсер допоміг одній зі своїх підопічних на Х-фактор.

"Вона вже на Х-факторі була військовослужбовцем, а зараз мені написала: "Ігор Васильович, нам треба бандеромобіль", - розповів Кондратюк, додавши, що гроші в результаті було зібрано, машину куплено і відправлено.

А нещодавно, розповів Кондратюк, вони збирали кошти для людини, чий тато зараз на фронті.

«Зібрали деякі речі. Я думаю, цим займаються зараз всі…», - припустив Ігор Кондратюк.

Нагадаємо, Кондратюк показав, що окупанти зробили з його житлом під Києвом.

Як відомо, окупанти завдали удару по будинку Кондратюка під Києвом 14 березня, в день його 60-річчя.

Раніше стало відомо, що під обстріл потрапив також будинок екс-продюсера і колишнього цивільного чоловіка Ані Лорак - Юрія Фалеси.