«На 5 років в Україні не буде держфінансування кіноіндустрії, навіть якщо війна закінчиться в цьому році».

Про це з посиланням на інсайдерів заявив відомий телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк. Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну ринок шоу-бізнеса зупинився. Як виявилося, з того моменту Кондратюк, як і мільйони українців, втратив можливість заробляти.

«Зараз ніде. Проїдаю накопичене за роки роботи на телебаченні. В мене є недороблена робота, як продюсер недозняв фільм, на який ми отримали держфінансування», - заявив Кондратюк в інтерв’ю «Українській правді», відповідаючи на питання, де він зараз заробляє.

За словами Кондратюка, цей фільм, драму про медика, повинні були знімати в два етапи.

«По погоді треба було частину знімати в грудні, ми знімали в Києві і в Славутичі. А далі у нас план був знімати в квітні – травні. Ну, зрозуміло, ми не знімали», - розповів Кондратюк, додаючи, що на 1 березня йому було необхідно робити аудит першої частини, щоб отримати друге фінансування.

«Ми списалися на початку березня з Держкіно, нам сказали: "Забудьте, всі державні кошти віддаються на Збройні сили"», - повідомив Кондратюк.

За його словами, коли знов будуть знімати кіно за кошти Держкіно, ніхто не знає. Стосовно його фільма взагаліі сказали – «Поки що забудьте».

Також Кондратюк нагадав, що до цього у нього біла программа, яку він вів на «5 каналі», але через не дуже гарні показники, канал вирішив відмовитись від цієї співпраці.

Нагадаємо, раніше Кондратюк показав, що окупанти зробили з його житлом під Києвом.

Як відомо, окупанти завдали удару по будинку Кондратюка під Києвом 14 березня, в день його 60-річчя.

Раніше стало відомо, що під обстріл потрапив також будинок екс-продюсера і колишнього цивільного чоловіка Ані Лорак - Юрія Фалеси.