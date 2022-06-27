Популярна українська співачка, актриса і блогерка Анна Трінчер, яка взимку стала нареченою блогера Олександра Волошина, часто ділиться з шанувальниками подробицями свого життя в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала у своєму мікроблозі нескромні кадри з нової фотосесії, якими розбурхала мережу. Так, деякі шанувальники почали питати артистку, а чи не вагітна вона.

На нових знімках Анна відображена в тьмяному світлі спальні, вона млосно позує фотографу, змінюючи пози. На деяких фото дівчина позує в короткому білому топі і вузькій смугастій спідничці, цей наряд красиво підкреслює всі вигини тіла. На ще кількох кадрах Аня з'явилася в короткій синій сукні з відкритими плечима.

У підписі до публікації Трінчер загадково написала: "Ти робив мені каву. І приносив у ліжко... Я тебе цілувала. Ти обіймав мене ніжно... Скоро". Шанувальники в коментарях тут же почали засипати зірку компліментами, а деякі запідозрили, що Анна може бути вагітна. "Ви вагітні?", "Мені теж так здалося", "Неймовірно красива", "Красуня", "Може вагітна?", "Красива. Ти вагітна?", "Дуже красиво", "Прекрасна", "Вагітна?", - пишуть в коментарях.

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